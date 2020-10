Cremona, una anziana donna è deceduta a seguito di un malore, il figlio non ha retto al dolore e si è suicidato.

Una anziana donna di Cremona è deceduta a seguito di un malore, il figlio non ha retto e si è suicidato. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale “La Provincia di Cremona”. Il grave fatto di cronaca è avvenuto nell’abitazione in cui i due, lei 78 anni e lui 52enne, vivevano.

La donna, un’insegnante in pensione molto conosciuta nella zona, sarebbe morta nel sonno, a causa di un non meglio precisato malore.

Cremona, madre e figlio trovati morti

Ad accorgersi del corpo senza vita della 78enne è stato proprio il figlio. Preso dal dolore, non avrebbe retto e si sarebbe tolto la vita subito dopo. I soccorritori sono intervenuti nell’abitazione, scoprendo la tragedia famigliare quando era ormai troppo tardi. Per madre e figlio non c’era infatti più nulla da fare.

La notizia ha sconvolto gli abitanti del paese in cui i due vivevano, soprattutto perché, come ricordato, la donna era molto nota in quanto ex insegnante.