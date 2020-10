Proteste in tutta Italia contro le misure di restrizione del nuovo dpcm. Il Viminale: "Non tollereremo eccessi".

In migliaia in queste ore stanno scendendo in piazza per protestare contro il nuovo dpcm, che prevede la chiusura anticipata delle attività di ristorazione e lo stop per le palestre e non solo. Milano, Napoli, Roma, Torino e Palermo sono solo alcune delle città in subbuglio.

In molti casi le manifestazioni sono sfociate in atti violenti. Fumogeni e petardi a Viareggio, bombe carta a Catania. Il Viminale lancia l’allerta: “Non tollereremo eccessi“.

Le proteste contro il dpcm

Il Viminale è in allerta per le tensioni sociali che stanno scoppiando nelle piazza delle grandi città e non solo. Situazioni ben connotate. Le manifestazioni, infatti, spesso vengono strumentalizzati da infiltrati che tentano di creare disordini: centri sociali, estremisti di destra e ultras già noti alle autorità in quanto affiliati alla criminalità organizzata.

Essi nella maggior parte dei casi non hanno nulla a che fare con i commercianti danneggiati dalle misure di restrizione.

L’obiettivo è di disinnescare le situazioni più a rischio. Il Ministero e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per questa ragione sono in costante contatto con le forze dell’ordine locali al fine di intercettare eventuali proteste violente prima che esplodano.

La situazione a Napoli

A Napoli, protagonista nei giorni scorsi per proteste violente, la situazione sembra essere adesso più calma.

Centinaia di ristoratori, gestori di palestre, lavoratori e semplici studenti stanno protestano in piazza Plebiscito. “Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi“, questo uno degli striscioni. Le forze dell’ordine, in tenuta anti-sommossa, sono pronte a intervenire nel caso in cui la manifestazione degeneri.

Gli stessi cori si innalzano a Milano, Roma, Torino e Palermo. Nel capoluogo lombardo i ristoratori hanno lanciato le pentole in strada.

La pioggia battente non li ha intimiditi. ‘No tasse e più aiuti concreti’, ‘Contributi non a pioggia uguali per tutti ma commisurati alla perdita di fatturato’, chiedono. Alfredo Zini, che ha organizzato la protesta, spiega le sue ragioni: “Questo decreto è peggio del lockdown. Ci sarà così un mercato parallelo di abusivismo, la gente potrà acquistare alimentari e alcolici e consumarli anche abusivamente per la strada. Chiediamo un allineamento del Dpcm e dell’ordinanza regionale, uno dice chiudere alle 18 e l’altra alle 23“.