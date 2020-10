Tre persone sono rimaste ferite in un incidente lungo la Carrareccia: una di esse è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Paura lungo la Carrareccia, dove nella mattinata di martedì 27 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente in cui sono rimaste ferite tre persone di cui una in modo grave. Il sinistro ha coinvolto un’auto, un furgone e un mezzo del Cosmari.

Incidente lungo la Carrareccia

L’episodio si è verificato intorno alle 7:20 sulla strada provinciale 485 che congiunge le frazioni di Sforzacosta e Piediripa. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine ad innescare il tutto sarebbe stato lo scontro, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, tra una Fiat Punto e l’autocarro del Cosmari. Dopo l’urto l’auto si sarebbe schiantata frontalmente con un furgoncino Volkswagen Caddy che proveniva in direzione opposta.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure alle tre persone rimaste ferite, vale a dire il conducente del furgone e due passeggeri della vettura. Hanno poi trasportato il primo in codice rosso e i secondi in codice giallo alla struttura ospedaliera di Macerata. Da qui il conducente del furgoncino è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Illeso invece il conducente del mezzo del Cosmari.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e Stradale che, mentre avevano luogo i soccorsi, hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Durante le operazioni hanno chiuso la strada provinciale per mettere in sicurezza i veicoli e il tratto interessato.