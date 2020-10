Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana cardinale Gualtiero Bassetti e risultato positivo al coronavirus: Le condizioni sono monitorate.

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana nonché arcivescovo metropolita della diocesi di Perugia-Città della Pieve cardinale Gualtiero Bassetti e risultato positivo al coronavirus. In una nota ufficiale, la stessa Cei ha commentato la notizia della positività dichiarando che: “Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio.

Le sue condizioni sono costantemente monitorate”. Al momento le autorità sanitarie stanno effettuando i tracciamenti necessari a ricostruire la catena di contatti dell’ecclesiastico.

Coronavirus, positivo il cardinale Bassetti

Il presidente della Cei è attualmente seguito dai medici dell’ospedale di Perugia mentre si trova nella sua abitazione senza particolari sintomi della malattia. Il presidente della Conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo ha infatti definito ai microfoni dell’Ansa il quadro clinico di Sua Eminenza come non preoccupante: “Il cardinale è solo un po’ affaticato ma non presenta sintomi preoccupanti”.

Nato nel 1942 in provincia di Firenze, prima di essere nominato a capo della Cei il cardinal Bassetti è stato dal 1994 al 1998 vescovo della diocesi di Massa Marittima-Piombino e per dieci anni dal 1998 al 2009 vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Nella giornata del 22 febbraio 2014 il prelato fiorentino venne creato cardinale da Papa Francesco, nel primo concistoro avvenuto nel suo pontificato.

Nelle scorse settimane, il cardinale era stato ospite della comunità di Rondine, in provincia di Arezzo, nel giorno dell’ultima apparizione pubblica della senatrice a vita Liliana Segre.