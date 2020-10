Un'autobus ha investito un pedone in via Buozzi a Genova: nell'incidente è rimasto ferito un neonato presente a bordo del mezzo.

Paura a Genova, dove un neonato di soli 20 giorni è rimasto ferito a causa di un incidente stradale. L’autobus su cui viaggiava ha bruscamente frenato investendo un pedone, cosa che gli ha ha causato un trauma cranico.

Incidente a Genova: neonato ferito

L’episodio si è verificato intorno alle 9 in via Bruno Buozzi a Di Negro e ha coinvolto un’autobus della linea 1 e una persona che stava attraversando la strada. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine il mezzo ha investito quest’ultima in circostanze ancora da appurare. Poco prima dell’impatto ha effettuato una brusca frenata che ha fatto cadere alcuni passeggeri rimasti contusi o lievemente feriti.

Tra questi proprio un neonato che i sanitari del 118 hanno subito trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini.

Avendo battuto la testa, si trova ora ricoverato con un ferite alla testa. Il pedone investito ha invece subito traumi lievi così come altre tre persone, anch’esse accompagnate in strutture ospedaliere per le medicazioni in codici gialli e verdi.

Presente sul posto anche la Polizia municipale che, mentre erano in corso le operazioni di soccorso, ha effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. In particolare andrà chiarito se l’autobus abbia effettivamente scontrato il pedone oppure se il conducente, per evitare lo scontro, abbia frenato bruscamente.

Nel frattempo il tratto di strada interessato è rimasto chiuso e gli agenti hanno provveduto a deviare il traffico.