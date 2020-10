Le analisi hanno rivelato che il teschio trovato nel bresciano appartiene a Iuschra, la bambina scomparsa nel 2018 a Serle.

Il teschio che è stato ritrovato a inizio ottobre nel bresciano e analizzato nelle scorse settimane è risultato appartenere a Iuschra, la bambina scomparsa il 19 luglio del 2018. La piccola stava partecipando un’escursione con la Fobap, la Fondazione bresciana di assistenza psicodisabili, di cui l’operatrice responsabile della gita ha patteggiato una condanna di otto mesi.

“Sono sotto shock, ora so che mia figlia è davvero morta“, ha riferito il padre, “nessuno ancora sa che cosa è successo, resto in attesa di capire che cosa deciderà il tribunale”. Il teschio ritrovato nel bosco di Serle, nel bresciano, è stato analizzato e confrontato con il DNA dei genitori della bambina scomparsa. Teschio che le analisi hanno dimostrato appartenere a Iuschra Gaz, la bambina bengalese di 12 anni scomparsa durante una gita.

Iuschra era affetta da una rara forma di autismo.

Il professor Andrea Verzeletti, il medico che ha condotto gli esami, ha estratto il profilo genetico da un molare che era rimasto nella mascella del teschio e lo ha posto a confronto il profilo genetico del padre e della madre di Iuschra.

Il corpo non è mai stato trovato perché, come hanno spiegato i coordinatori delle ricerche che da due anni perlustrano le zone e i boschi bresciani, l’area in cui è stato trovato il teschio è “impossibile da perlustrare.

Nella zona dove è stato trovato il teschio non siamo mai arrivati con le ricerche. È una zona impervia, tra rovi e vegetazione. L’area era stata sorvolata solo da droni ed elicotteri. L’uomo non ci poteva arrivare”.