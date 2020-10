Un motociclista di 35 anni è morto dopo essere caduto dal proprio mezzo lungo la SP 40: l'incidente ha avuto luogo a Ferno.

Tragedia a Ferno, comune in provincia di Varese, dove nella serata di martedì 27 ottobre ha avuto luogo un incidente stradale che ha causato la morte di un motociclista di 35 anni. Sbalzato dalla sua moto, l’uomo è deceduto sul colpo.

Incidente a Ferno: morto un motociclista

L’episodio si è verificato poco prima delle 22 lungo via Trieste, un tratto della strada provinciale 40. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine il centauro avrebbe perso il controllo della sua moto, per cause ancora da accertare, mentre stava affrontando una rotatoria. É così violentemente caduto sull’asfalto sbalzando dalla sella mentre il suo mezzo proseguiva la corsa. Un forte impatto che gli ha causato ferite che non gli hanno lasciato scampo.

I sanitari del 118, giunti immediatamente con un’ambulanza e un’automedica dopo la chiamata di alcuni testimoni, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso. Inutile ogni tentativo di rianimazione: i traumi riportati nella rovinosa caduta si sono rivelati fatali.

Presenti sul luogo del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, anche i Carabinieri della compagnia di Busto Arstizio.

Dopo aver chiuso il tratto di strada interessato, hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno ascoltato le testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Restano da chiarire i motivi per cui il 35enne abbia perso il controllo della moto. Tra le prime ipotesi una distrazione, l’alta velocità o un malore.