In arrivo nel weekend di fine ottobre bel tempo che accompagna l'estate di San Martino: che cos'è e da dove viene.

In arrivo questo weekend l’estate di San Martino: salvo locali annuvolamenti e nebbia sulle pianure settentrionali e toscane, le giornate del 30 ottobre, Halloween e Ognissanti saranno prevalentemente soleggiate.

Bel tempo nel weekend di Halloween 2020

Le previsioni dell’ultimo weekend di ottobre 2020 confermano che vivremo delle giornate caratterizzate da un’invasione di un anticiclone sub-sahariano.

Nonostante le nebbie sulle zone pianeggianti del Nord, in dissolvimento nelle ore più calde, e di quelle sulle valli della Toscana, la giornata di venerdì 30 ottobre sarà in prevalenza soleggiata grazie all’alta pressione salda su tutto il territorio nazionale.

Nel weekend di Halloween e Ognissanti, le previsioni indicano l’arrivo dell’estate di San Martino, in anticipo rispetto al calendario (San Martino è, infatti, l’11 Novembre). Nonostante non si vivrà la festa di Halloween come ogni anno, a causa della pandemia, ci si potrà consolare con attività casalinghe e con il clima gradevole e il bel tempo che avvolgeranno la penisola per tutto il weekend.

Estate di San Martino: cos’è

L’estate di San Martino indica un periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, si verificano condizioni climatiche di bel tempo.

Il nome ha origine dalla tradizione del mantello, la quale racconta che Martino di Tours (poi divenuto San Martino), donò metà del suo mantello a un mendicante seminudo che soffriva il freddo durante un acquazzone; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l’altra metà del mantello.

Subito dopo questi gesti magnanimi, sembrò che tornò improvvisamente l’estate: il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite.

La leggenda prevede che la breve interruzione di tre giorni della morsa del freddo, si ripeta ogni anno per commemorare il gesto generoso del santo.