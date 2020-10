Compleanno in autogrill in Puglia: in 15 hanno aggirato il Dpcm

In 15 festeggiano il compleanno in autogrill sulla A14: aggirato il Dpcm e la norma che vede i ristoranti chiudere alle 18

Che gli italiani fossero fantasiosi e capaci di trovare scappatoie anche nelle situazioni più impensabili lo sapevamo. Ma quello che è accaduto ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, riporta alla mente il detto tutto italico: “fatta la legge, trovato l’inganno”.

Compleanno in autogrill: aggirato il Dpcm

In Puglia, e precisamente ad Acquaviva delle Fonti, una famiglia, ha deciso di aggirare le restrizioni Covid, festeggiando il compleanno in un autogrill sulla A14. Il tutto si sarebbe svolto, in aperta violazione delle norme anti-Covid, che vuole i ristoranti chiusi alle ore 18, per proseguire solo con l’attività di asporto. Come se non bastasse alla festa erano presenti un totale di 15 invitati, quando, anche in questo caso la norma vuole che ci si possa sedere allo stesso tavolo in non più di 4 persone se non conviventi.

Ma come si suol dire: fatta la legge, trovato l’inganno. E si, perchè le norme contenute nel Dpcm attualmente in vigore, non si applicano per gli autogrill, in quanto non sono equiparati ai ristoranti, ma anzi sono da considerarsi l’unica zona franca, nell’ambito della ristorazione, alla quale è concesso chiudere dopo le 18, così come non vige il divieto di consumare pasti e bevande sul posto.

L’eccezione è stata pensata per consentire ai viaggiatori, camionisti in particolare, di poter avere un punto ristoro dopo ore di viaggio.

In questo caso invece si è trattato di aggirare le norme del Dpcm, che non consentono tra l’altro neanche le feste, comprese feste civili e religiose: –“Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”.