Marano, paese in provincia di Napoli, da ore è senz’acqua a causa di un guasto alla conduttura idrica, ma i cittadini sono molto preoccupati in chiave covid, perché la mancanza di acqua rende impossibil proteggersi dal contagio di covid. Il comune assicura che il disservizio sarà risolto entro la sera del 30 ottobre, ma la preoccupazione cresce di ora in ora.

In realtà le tubature dela pese hanno iniziato a non erogare più acqua dalla serata precedente. Il disservizo sarebbe stato causato d aun guatso alla conduttura idrica di Chiaiano, quartiere a nord di Napoli.

“Le ultime notizie non sono positive: l’acqua mancherà almeno fino a stasera, ma non è affatto scontato che i tecnici riescano a risolvere il disservizio entro l’orario indicato” fanno sapere dal Comune di Marano. Tuttavia, a quasi 24 ore dal guasto, nel paese cresce la preoccupazione.

“Da questa mattina, dalle 8.30 circa, a Marano di Napoli siamo ancora senz’acqua, impossibilitati a farci una lavata di mani o di faccia dopo una giornata di lavoro a contatto con tante persone e impossibilitati a tutelarci contro il Covid“, il lamento disperato di molti cittadini. “Mia moglie è incinta e sta per partorire. Se dobbiamo correre all’ ospedale nemmeno una rinfrescata ci possiamo fare. Possibile che da sta mattina nessuno sia riuscito a fare niente?”, ha commentato un futuro padre.