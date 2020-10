Nella zona sud di Roma un 41enne ha distrutto con una spranga 50 automobili: tanta paura a Colli Albani.

In via Colli Albani, zona sud della Capitale, un uomo di 41 anni distrugge più di 50 automobili a sprangate: arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.



Uomo distrugge a sprangate 50 automobili

Momenti di terrore a Colli Albani: nella notte fra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, un 41enne ha distrutto con una spranga più di 50 automobili. L’uomo, di nazionalità egiziana, è stato ammanettato dai carabinieri intervenuti sul posto e poi accompagnato presso la stazione Tuscolana. L’accusa è danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. Ad avvertire i carabinieri sono stati decine di residenti che, allarmati, hanno contattato il 112 e chiesto l’invio di una pattuglia sul posto.

L’uomo, oltre a danneggiare le macchine in sosta, avrebbe anche minacciato con una spranga di ferro tutti i cittadini che, preoccupati per le loro automobili e svegliati di soprassalto per il rumore, erano intervenuti per tentare di dissuaderlo.

Danni per decine di migliaia di euro

La scena è stata ripresa e pubblicata sul profilo Instagram “Welcome to favelas”. Nel filmato si vede l’uomo passeggiare e prendere a sprangate i lunotti posteriori di tutte le macchine in sosta, riducendo il vetro completamente in frantumi.

I danni ammontano a decine di migliaia di euro. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, i quali, per il momento, non hanno trovato alcuna spiegazione che possa aiutare a capire i motivi del gesto dell’egiziano: il 41enne non era ubriaco ed era incensurato. Dovrà ora rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.