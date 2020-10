17enne arrestato per aver bruciato decine tra auto, camion e pullman

I carabinieri del Comando provinciale di Asti hanno arrestato il responsabile di vari incendi dolosi andanti in scena dal 5 settembre in poi. Si tratta di un 17enne del luogo con già vari precedenti penali alle spalle. Il giovane ha bruciato autovetture, furgoni e autobus di linea.

Il ragazzo, una volta con le manette ai polsi, ha ammesso le proprie responsabilità e ha dichiarato di avere agito per noia. Nella sua abitazione sono stati sequestrati diversi accendini. Stando a quello che hanno affermato le Forze dell’Ordine, li avrebbe utilizzati assieme a una miscela di vodka e gin. Sarebbero circa una quindicina i mezzi danneggiati in queste settimane, tutti parcheggiati su strada. L’autore dei roghi, inoltre, avrebbe anche distrutto parecchi cassonetti per la raccolta di abiti e raccoglitori per la differenziata.

Il giovane vantava precedenti per lesioni, rapina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, nei mesi scorsi, aveva trascorso un periodo presso una comunità, dalla quale è stato allontanato per mancanza di collaborazione. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si è visto chiaramente che il 17enne agiva da solo e senza che vi fosse alcun apparente motivo per le sue gesta.

Il 17enne, era stato collocato presso una comunità, su provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino, “a seguito dell’accertato uso di droghe leggere, di una situazione familiare complessa e di un comportamento deviante”, salvo venire poi dimesso a giugno “per mancanza di collaborazione, vanificando ogni prospettiva di aiuto con rinnovata esposizione per sua colpa allo stile di vita precedente”.