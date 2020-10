Covid, l’appello al governo di Burioni: “Cosa aspettate?”

L'appello di Burioni al governo affinché vengano immediatamente adottate delle misure stringenti sul covid.

Il virologo Roberto Burioni ha commentato gli ultimi dati dell’emergenza covid in Italia lanciando un appello quanto mai chiaro al governo: “Oltre 31mila casi e 199 morti. Io vi faccio solo una domanda: cosa state aspettando?“. Le parole dell’esperto, affidate ad un tweet, sottintendono un suo benestare a nuove misure d’intervento, più drastiche e che possano porre fine alla diffusione del virus ormai in continua e rapida ascesa.

Anche i numeri riportati dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro nel consueto report del venerdì, non lasciano ben sperare con l’indice Rt che viaggia intorno all’1,7 e con alcune Regioni italiane che rientrano nello scenario 4, quello del lockdown.

Covid, l’appello al governo di Burioni

Stando a quanto trapela da Palazzo Chigi, il presidente Conte preferirebbe aspettare almeno qualche settimana, posticipando un’eventuale nuova chiusura al 9 novembre, quando sarà possibile dare anche una prima interpretazione alle misure adottate nell’ultimo dpcm. Il virus, però, dilaga e la pressione sul governo arriva da più parti per andare ad intervenire in territori che già da diversi giorni sono fuori controllo, si pensi alla Lombardia, alla Campania, seguite da Piemonte, Lazio e Veneto.

Oltre ai politici e ai virologi ci sono poi i cittadini, molti dei quali sperano che la situazione attuale trovi presto una fine e per questo vorrebbero un’immediato lockdown. I commenti al tweet di Burioni parlano chiaro. “Vorrei capire anche io cosa aspettano!” scrive un utente, mentre un altro trova una spiegazione alla mancata chiusura: “Aspettano che almeno un altro stato chiuda tutto per non prendersi la responsabilità prima di altri”.