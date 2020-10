Basilicata: didattica a distanza al 100% per le superiori

Sale la tensione anche in Basilicata a causa di una nuova impennata di contagiati Covid. A partire dal 31 ottobre e sino al 24 novembre, avranno luogo ulteriori prescrizioni. Lo prevede l’ordinanza numero 40 firmata dal presidente Vito Bardi che dispone la didattica a distanza al 100 per cento per gli istituti superiori della Regione a partire dal 2 novembre.

Per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata”.

Covid in Basilicata

Per il momento restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, ad eccezione del settore giovanile. Rimangono vietate, come nelle altre Regioni, le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali.

Stando al comunicato, rimane consentito svolgere attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sospese però le attività del ballo, chiuse le discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Vietate feste, sia nei luoghi al chiuso o sia all’aperto.

Come per le altre Regioni, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone al tavolo, ma solo tra conviventi.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00.