Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 all’8 novembre 2020

Tutte le previsioni astrali dell'oroscopo di Paolo Fox relativo al periodo settimanale compreso tra 2 e 8 novembre 2020.

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 novembre 2020

La settimana si prospetta ottima per i nati sotto i segni di Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Scorpione, tutti quotati con cinque punti su cinque. Buon periodo in generale anche per gli altri, nessuno dei quali ha un punteggio inferiore a tre.

Ariete

Qualche coppia ha dovuto rimandare un progetto anche per la carenza di risorse economiche e ancora nei prossimi giorni potrebbero esserci maggiori spese per la casa e i figli.

Fortunatamente siamo però alla fine di un periodo tanto difficile.

Toro

Venere porta equilibrio in amore. In particolare le storie che sono nate a ottobre potranno andare avanti molto bene mentre per i single è un periodo favorevole per recuperare qualche carenza affettiva. Buone notizie anche sul fronte lavorativo grazie a Giove che continua il suo transito positivo: entro la fine di novembre si stipulerà un accordo.

Gemelli

Per molti è tempo di scelte importanti che riguardano anche l’amore.

Venere a novembre sarà favorevole e questo non può che indicare positività: si parla di incontri speciali ed emozioni che possono arrivare all’improvviso.

Cancro

Il mese di novembre parla di una opposizione tra Marte e Venere che potrebbe mettere a rischio un legame d’amore. In questa settimana, soprattutto se si vive un rapporto ufficioso, sembrerà opportuno chiarire tutte le cose che non vanno.

Leone

Venere è in aspetto buono e l’oroscopo è interessante per gli incontri: il consiglio è di sfruttare il fine settimana se si deve approfondire un rapporto.

Anche sul lavoro ci sono buone occasioni ma bisogna evitare di recriminare sul passato.

Vergine

Continua il transito favorevole dei pianeti e le storie nate ad ottobre possono essere ancora molto importanti. Quanto alla vita professionale per qualcuno c’è già stata la grande occasione da cavalcare mentre altri potrebbero notare che tutto ciò che era difficile da gestire fino a qualche tempo a ora si è fatto più semplice.

Bilancia

Questa settimana mette ala prova in maniera benefica le proprie emozioni.

Per le coppie che hanno già vissuto dei problemi all’inizio dell’anno, ora c’è la possibilità di un migliore accordo anche se resterà qualche residuo di diffidenza.

Scorpione

É una situazione astrologica interessante che riesce a far innamorare o comunque sperare in un futuro più positivo: se in passato si sono vissute esperienze sentimentali poco chiare è importante non fare in modo che l’amore resti un dilemma.

Sagittario

Le giornate di inizio novembre sono molto piacevoli e possono riavvicinare una persona che in quest’ultimo periodo è stata lontana. Quanto al lavoro, saranno molti i nati sotto questo segno che potranno finalmente rimettersi in gioco.

Capricorno

Venere continua un transito particolare in questo segno: non è detto che questo corrisponda ad una delusione d’amore, potrebbe esserci semplicemente la necessità di starsene un po’ per contro proprio. Si consiglia prudenza anche nei rapporti con i parenti.

Acquario

Il fatto che tra poche settimane Giove e Saturno entreranno nel segno è importante: avere diversi pianeti a proprio favore aumenta la voglia di amare ma anche di non sentirsi obbligati a farlo. Le coppie che sono motivate e stanno bene insieme sanno maturando un’idea all’apparenza folle -cambiare vita, cambiare abitazione, etc. -.

Pesci

Venere non è più opposta: i sentimenti conoscono una fase molto più gradevole e gratificante rispetto al mese passato anche se non si può dire che si sia completamente sereni. Sul lavoro il consiglio è quello di rivedere i termini delle questioni anche dal punto di vista economico.