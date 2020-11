Gli artigiani dei presepi di San Gregorio Armeno chiedono aiuti economici al governo: la lettera inviata a De Luca e Conte.

Gli artigiani della storica via di San Gregorio Armeno hanno scritto una lettera al governatore De Luca e al Premier Conte chiedendo aiuti economici. Senza sussidi, hanno spiegato i mastri presepai, le loro botteghe rischiano di chiudere per sempre.

La lettera degli artigiani di San Gregorio Armeno

A inviare la richiesta è stato il presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” Gabriele Casillo. La denuncia dei lavoratori è quella di essere “completamente dimenticati dal governo centrale nell’ultimo Decreto Ristori“. Per le categorie degli artigiani e dei commercianti non è infatti previsto alcun contributo né sgravio fiscale nonostante il turismo sia completamente fermo e i centri storici vuoti.

Una situazione tanto più grave per i presepai che hanno la maggior parte dei loro incassi nel periodo che va dall’1 novembre al 6 gennaio.

“Ne deduciamo che le trentotto botteghe devono sopravvivere per almeno cinque mesi registrando incassi ai minimi storici, spesso pari a zero, dovendo pagare affitti, tasse, contributi e utenze“, ha lamentato Casillo. Una condizione insostenibile per gli artigiani, già reduci da otto mesi difficilissimi.

“Bisogna rendersi conto che è davvero urgente fare qualcosa, altrimenti molte di queste attività non ce la faranno. E provate solo ad immaginare l’impatto culturale, sociale, economico che ne deriverebbe“, continua la lettera.

Di qui l’enunciazione delle loro richieste e proposte di intervento per il settore:

contributi a fondo perduto a lungo termine che permettano di sostenere almeno i costi fissi

che permettano di sostenere almeno i costi fissi credito d’imposta sul canone degli affitti da destinare ai proprietari e non agli affittuari

da destinare ai proprietari e non agli affittuari sospensione di tasse e contributi

sconti sulla fornitura di energia elettrica

possibilità di accedere al finanziamento dei 25.000 euro anche per i cattivi pagatori.

Dopo aver denunciato la mancanza di ascolto e considerazione da parte del governatore della Campania, Casillo ha concluso affermando che “se anche stavolta ci ignorerete le conseguenze saranno drastiche ed oltre a rovinare l’unicità di una delle dieci strade più famose al mondo, vi accorgerete prima o poi di aver rovinato numerose attività dei centri storici, le famiglie ad esse connesse e le vite di tanta, tantissima gente“.