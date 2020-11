Bozza del nuovo dpcm che dovrebbe a breve entrare in vigore potrebbe prevedere diverse novità per gli studenti.

Ormai manca poco all’entrata in vigore del nuovo dpcm che dovrebbe essere approvato nella sua forma definitiva già nelle prossime ore. Il nuovo dpcm potrebbe prevedere diverse novità per gli studenti che potrebbero inasprire sensibilmente le misure già in atto.

Non solo didattica al 100% per gli studenti della scuola superiore (una delle ipotesi tra l’altro più accreditate), ma anche mascherina obbligatoria anche quando si sta seduti tra i banchi.

Non solo. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, la mascherina potrebbe essere in ogni caso obbligatoria eccezione fatta per alcune categorie di soggetti vale a dire “per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Dpcm Scuola, mascherine obbligatorie al banco

Mascherine obbligatorie anche quando si sta seduti ai banchi di scuola. Questo è quanto potrebbe prevedere il prossimo dpcm che dovrebbe entrare in vigore nel giro di poche ore. Questo dpcm in particolare potrebbe contenere al suo interno molte novità riguardanti gli studenti di tutta Italia tra cui l’atteso provvedimento della didattica al 100% per le scuole secondarie. Un provvedimento che potrebbe essere esteso anche agli studenti di seconda e terza media nel caso in cui la scuola si trovasse in una zona rossa.

In ogni caso, laddove siano presenti attività di laboratorio potrebbe venir garantita la possibilità di recarsi a scuola.

Per quanto riguarda le riunioni tra organi collegiali di ogni ordine e grado, queste ultime potrebbero avvenire soltanto a distanza. Potrebbe essere permesso inoltre lo spostamento da un comune all’altro per motivi di studio. Ultimo ma non meno importante la possibilità di non utilizzare la mascherina qualora il soggetto sia affetto da patologie, disabilità o ancora si abbia meno di sei anni.