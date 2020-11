A Vittoria, in provincia di Ragusa, un autobus fermo per il traffico sui binari della ferrovia, è stato travolto da un treno.

Momenti di terrore al passaggio a livello di Vittoria: un treno travolge un autobus incolonnato nel traffico, formatosi a causa dei controlli dovuti allo stato di zona rossa che da martedì 3 novembre è scattato nella cittadina siciliana per l’emergenza Covid.

Treno travolge autobus fermo sui binari

L’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle ore 9:00 di martedì 3 novembre al passaggio a livello di Vittoria, in zona Fontana della Pace. Dai primi rilievi è emerso che l’autobus si è bloccato tra i binari nel momento in cui le barriere del passaggio a livello si sono chiuse, bloccandolo senza via di uscita.

Per fortuna, tutto è avvenuto alcuni minuti prima del passaggio del treno e l’autista ha fatto in tempo a far scendere tutti i passeggeri. Il treno regionale, composto da tre carrozze, si è trovato davanti il pullman all’ultimo momento. Il macchinista ha immediatamente azionato il freno di emergenza non riuscendo, però, a evitare l’impatto. Il treno ha colpito l’autobus nella parte destra, trascinandolo poi lungo i binari per diverse decine di metri prima di arrestare la sua corsa contro un muretto a metà tra i binari e un muro di cinta che costeggia la ferrovia.

Nessun ferito

Per fortuna, in quel momento sul pullman non vi erano più persone e nessuno è rimasto ferito. Soltanto il macchinista del treno, soccorso in stato di shock, ha riportato leggere contusioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi medici, i tecnici di Rfi, i carabinieri e la polizia, che dovranno accertare la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni del fatto, il pullman era bloccato nel traffico lungo la strada dove si erano formate lunghe code di auto per i controlli dovuti allo stato di zona rossa che da martedì 3 novembre è scattato nella cittadina siciliana per l’emergenza Coronavirus.