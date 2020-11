Alcune regioni hanno superato la soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva: lo ha affermato il vertice dell'ISS Brusaferro.

Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha lanciato l’allarme sui ricoveri ospedalieri di pazienti con coronavirus: in alcune regioni, presumibilmente quelle considerate rosse dal governo, sono già oltre la soglia. In particolare stiamo parlando di Lombardia, Puglia, Calabria, Piemonte e Sardegna.

Brusaferro sui ricoveri oltre la soglia

Intervenuto in videoconferenza nell’audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera, l’esperto ha parlato di una circolazione del virus particolarmente attiva e di un’incidenza molto elevata con un picco significativo nelle ultime settimane. In particolare ci sono alcuni territori in cui essa è significativamente alta ma rispetto a quanto accaduto a marzo e aprile ora l’infezione circola in tutta Italia e non più solo in un’area circoscritta.

Quanto alle ospedalizzazioni, Brusaferro ha spiegato che l’obiettivo è quello di “garantire, dove ci sia un bisogno di ricoveri in degenza ordinaria o in terapia intensiva, che venga garantito“. A tal proposito ha spiegato che alcune regioni hanno superato la soglia critica dei posti in terapia intensiva e che altre regioni sono vicine. Il problema è infatti che se una struttura ha 100 posti letto in degenza ordinaria e il 40% sono occupati da pazienti Covid, quell’ospedale dovrà riprogrammare le attività per dare priorità alla clinica dei pazienti infetti dilazionando ricoveri per altre patologie.

Il Presidente dell’ISS ha infine fatto un focus sull’età media dei contagiati. Se all’inizio della pandemia essa ha sfiorato i 70 anni e ad agosto è arrivata a valori sotto i 30 anni, a fine settembre si è stabilizzato intorno ai 40 anni. Anche se comunque ciò “vuol dire che un alto numero di persone anziane contrae l’infezione“.