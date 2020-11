Coronavirus, Virginia Raggi è risultata positiva

La prima cittadina di Roma Virginia Raggi è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook.

Lo fa sapere il sindaco di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook: è risultata positiva al Coronavirus. La Raggi ha dichiarato di star bene di non manifestare sintomi.

Coronavirus, Virginia Raggi positiva

“Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”.

Lo ha annunciato la prima cittadina di Roma sulla sua pagina di Facebook.

Il post delle scorse ore

Qualche ora prima del suo annuncio, la prima cittadina di Roma ha annunciato sempre tramite i suoi canali social che nei giorni precedenti è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus pur tuttavia continuando a precisare che non ha manifestato i sintomi.

“Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”.

A ottobre contagiato il capo di gabinetto

Solo nel mese di ottobre era risultato positivo il capo di gabinetto del sindaco Stefano Castiglione, in carica dallo scorso gennaio 2019 e il secondo caso di Covid-19 in seguito alla positività del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni. Questo ha poi portato la sindaca a mettersi in auto-isolamento anche nel corso di quella occasione.