La firma del nuovo Dpcm trasforma la Lombardia in una zona rossa. Ecco cosa cambierà dal 5 novembre al 3 dicembre.

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo Dpcm durante la notte, con ulteriori restrizioni per riuscire a contenere la diffusione del Coronavirus. Sono state stabilite nuove regole a livello locale, che verranno applicate a seconda del livello di criticità delle varie Regioni.

Lombardia zona rossa

Le regole diverse a seconda delle Regioni saranno ufficializzate dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza e dovrebbero entrare in vigore a partire dal 5 novembre, fino al 3 dicembre. La Lombardia è stata dichiarata zona rossa, in quanto la situazione in questa Regione è una delle peggiori in Italia in fatto di trasmissione del contagio. Questo comporta regole molto più severe rispetto alle altre regioni, per riuscire a contenere la diffusione di questa pandemia.

Gli spostamenti dalla regione e per la regione saranno limitati, così come quelli interni, tra comuni e province. Sarà possibile uscire di casa solo con l’autocertificazione, per motivi di lavoro e di salute.

Saranno chiusi tutti i bar e ristoranti, così come i negozi che non vendono beni di prima necessità. I parrucchieri resteranno aperti, mentre i centri estetici dovranno chiudere. Verrà concessa l’attività sportiva all’aperto, ma rimarranno chiuse palestre e piscine, proprio come cinema e teatri.

Per quanto riguarda la scuola, la didattica a distanza partirà dalla seconda media, mentre i bambini delle elementari avranno l’obbligo di indossare la mascherina anche al proprio banco. Tutte queste regole saranno in vigore fino al 3 dicembre e il nuovo Dpcm sarà presto inserito sulla Gazzetta Ufficiale, per poi essere nuovamente spiegato nei dettagli da Giuseppe Conte.