Una donna positiva al coronavirus è morta all'ospedale di Modica: i medici non l'avevano giudicata abbastanza grave da trasferirla in sub intensiva.

Tragedia al Modica, dove una donna positiva al coronavirus e giudicata non in pericolo di vita è morta dopo un aggravamento repentino delle sue condizioni che avrebbe reso necessario il ricovero in terapia sub intensiva. Tutti i posti erano però occupati da malati considerati più gravi.

Positiva al Covid morta all’ospedale di Modica

Dopo la diagnosi che confermava la sua positività la donna, 85 anni, era stata ricoverata in un reparto di Malattie Infettive. Il suo quadro clinico si era però aggravato tanto che i familiari avevano chiesto che venisse trasferita in terapia sub intensiva. Secondo i medici però il caso non era così grave, tanto che le tre richieste fatte dall’ospedale di Modica a quello di Ragusa per un ricovero in semi intensiva sono cadute nel vuoto.

Il direttore sanitario di quest’ultimo si era così espresso: “In questo momento noi, secondo le indicazioni dei rianimatori, preferiamo ricoverare i giovani perché abbiamo persone che hanno bisogno della terapia intensiva. Dunque la signora, non avendo bisogno dell’intensiva ma della semi-intensiva, può restare a Modica. E non è possibile ricoverarla perché abbiamo malati più gravi“.

Per accendere i riflettori sulla vicenda il nipote della vittima si era anche incatenato davanti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Quello cioè dove chiedeva il trasferimento della parente. Si pensava infatti che avesse avuto una nuova disponibilità di posti letto per l’emergenza quando invece non erano ancora del tutto pronti e quelli esistenti erano già occupati. Purtroppo la donna nel frattempo si è aggravata ed è deceduta.