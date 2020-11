Clima mite e stabile per il weekend del 7 e 8 novembre 2020, secondo le previsioni meteo per l'Italia arriva un anticiclone. Isolate nebbie.

In un’atmosfera tutt’altro che rosea per l’Italia, il meteo prevede l’arrivo di un anticiclone che porterà, nel weekend del 7 e 8 novembre 2020, clima mite e temperature piacevoli. Nonostante la nebbia, protagonista della stagione soprattutto al Nord, che rimarrà presente ma in casi isolati, sembra che il bel tempo la farà da padrona.

Meteo, anticiclone in Italia

Clima mite di giorno, atmosfera stabile, qualche nebbia le caratteristiche del meteo per l’Italia sin da venerdì 6 novembre 2020 e fino a domenica 8. Secondo le previsioni di Il Meteo, nei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre spazzerà via quello africano, in questo modo le condizioni atmosferiche si faranno più stabili e godibili. Sull’Italia si attiveranno venti dai quadranti settentrionali, questo consentirà un cielo limpido e azzurro, con le giornate di sabato e domenica prevalentemente soleggiate, salvo isolati banchi di nebbia nella Pianura Padana e valli appenniniche.

Italia: sole e clima mite

Grazie al sole, salgono anche le temperature massime con punte di 17-22 gradi su gran parte del Paese, mentre diminuiranno i valori notturni in quanto il cielo sereno favorirà la perdita di calore accumulata durante la giornata. Nello specifico, sulle pianure del Nord Italia e le valli del Centro, di notte e prima mattina si andranno a sfiorare i 6-7 gradi, con temperature sotto lo zero a circa mille metri di altezza.

Secondo le previsioni meteo per l’Italia, a partire dal 15 novembre 2020 le condizioni potrebbero però subire una svolta. Una massa di aria di origine polare-continentale potrebbe arrivare dalla Russia, se ciò avvenisse si verificherebbe un raffreddamento dell’Europa centro-orientale con successivo avvicinamento al nostro Paese e connotati quasi invernali.