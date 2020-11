Un bus con a bordo dei migranti diretto al porto di Cagliari è precipitato giù dalla scarpata. Diversi feriti tra uno in codice rosso.

Tragedia in Sardegna sulla statale numero 197 situata nel comune di Gesturi nel Sud Sardegna. Un bus con a bordo 10 migranti e diretto al porto di Cagliari è andato a finire fuori strada precipitando giù da una scarpata. Stando a quanto viene rivelato, diverse sarebbero state le vittime dell’incidente.

Nello specifico sarebbero sette tra cui una grave che è stata trasportata in codice rosso tramite un elisoccorso per lesioni al torace. Fortunatamente quest’ultimo non risulterebbe in pericolo di vita. Infine non ci sarebbero stati morti e altri veicoli coinvolti nella vicenda.

Sardegna, bus migranti nella scarpata

Un autobus che stava trasportando dei migranti a bordo sulla strada statale 197 di Gesturi nel Sud Sardegna, è precipitato giù dalla scarpata. Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni, Il bus avrebbe sfondato il guardrail e sarebbe poi precipitato per circa una decina di metri.

Non ci sarebbero stati inoltre altri mezzi rimasti coinvolti nell’incidente.

Ciò nonostante il numero delle vittime sarebbe a quota 7 tra cui una persona trasportata in elisoccorso in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenute ben cinque ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli uomini dei comandi di Polizia di Villanovafranca, Gesturi e Barumini, nonché il nucleo radiomobile Isili.

