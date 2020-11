Zona rossa in Calabria, proteste a Cosenza contro il nuovo Dpcm

Proteste a Cosenza per l'istituzione della zona rossa in Calabria. Decine di persone sono scese in piazza per manifestare contro il nuovo Dpcm.

Nella serata del 5 novembre sono partite alcune proteste a Cosenza e in altre citta della Calabria per l’istituzione della zona rossa nella regione. Centinaia di persone sono infatti scese in piazza armate di striscioni e megafoni per manifestare contro il nuovo Dpcm del governo.

Il timore dei cittadini è ovviamente quello di subire ulteriori danni economici con la chiusura delle attività commerciali.