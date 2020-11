Tragedia familiare a Gela dove una mamma e un figlio muoiono per il coronavirus a pochi giorni di distanza.

Una mamma di 72 anni e il figlio di 50 sono morti a pochi giorni di distanza a causa del coronavirus. È avvenuto all’ospedale Sant’Elia di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove erano entrambi ricoverati per un forte polmonite interstiziale da Covid-19.

Una tragedia familiare che purtroppo vede anche il padre in rianimazione all’ospedale San Giovanni Di Dio ad Agrigento.

Coronavirus, mamma e figlio muoiono insieme

Il figlio 50enne era stato ricoverato il 23 ottobre ed è deceduto nella giornata di ieri, 5 novembre, mentre la madre è morta lo scorso 31 ottobre. Le loro condizioni erano apparse sin da subito critiche, tanto che per entrambi si era resa necessaria l’intubazione.

Da quel momento un calvario continuo, con il quadro clinico di entrambi che è andato notevolmente ad aggravarsi. Stesso discorso vale anche per il padre che, tra l’altro, soffriva già di gravi patologie che complicano ora il suo percorso in ospedale.

I numeri del coronavirus in Sicilia

La situazione generale del contagio in Sicilia continua ad essere critica con il numero dei contagi covid e purtroppo anche quello delle vittime ancora molto alto.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi nella Regione, dichiarata zona arancione dall’ultimo dpcm, sono stati 1155 , mentre 19 sono stati i morti. In lieve calo i ricoveri in terapia intensiva, passati da 150 a 148. Sono invece 43 i nuovi ricoveri in regime ordinario, 4 in meno rispetto al giorno precedente. I tamponi effettuati sono stati 9376, un record per l’Isola. Le persone guarite rispetto al giorno precedente sono state 324.