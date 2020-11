Da Milano alla Riviera: fermato dai carabinieri un 32enne in fuga dalla zona rossa. Nascosto nelle mutande aveva mezzo chilo di eroina.

Un altro caso di fuga dalla zona rossa, questa volta per portare droga in rivera. Il protagonista della vicenda è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di mezzo chilo di eroina. I militari di Albenga hanno fatto cadere nella loro rete un 32enne, C.M., che da tempo tenevano d’occhio nei suoi movimenti.

Il cittadino straniero infatti è stato notato uscire dalla stazione ferroviaria con fare circospetto. A quel punto per i militari dell’Arma bloccarlo e far scattare la perquisizione è stato un attimo.

Fuga dalla zona rossa con la droga

Militari che hanno fatto ‘bingo’. Addosso al 32enne, per la precisione nelle mutande, è stato trovato un involucro che ad una pesa successiva avrebbe totalizzato il mezzo chilo. Mezzo chilo di eroina risultata essere purissima al narcotest.

Tanto pura che da quel quantitativo iniziale ci si sarebbero potute ricavare dalle 500 alle 600 dosi singole, con un margine di guadagno enorme. L’uomo si stava muovendo secondo un clichet ormai affermato nelle grandi aree metropolitane, dove gli spacciatori operano anche svincolati dal capestro delle grandi organizzazioni e si riuniscono in piccole ed efficienti bande.

Per il pusher si sono schiuse le porte del carcere di Imperia, dove il suo arresto dovrà essere convalidato dal giudice.

Secondo una lettura degli inquirenti che trova credito assoluto l’uomo avrebbe potuto far precipitoso ritorno ad Albenga con tutta la sua ‘scorta’ per evitare il collasso dei suoi affari. Cioè di restare chiuso nella zona rossa di Milano e vedere i suo giro pregiudicato irrimediabilmente. In questi giorni infatti sono molte le persone della Lombardia che stanno cercando di sfuggire alle restrizioni imposte dalla nuova mappatura a colori dell’Italia prevista dal nuovo Dpcm, per fermare la seconda ondata di Covid.