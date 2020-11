Covid, Galli: “Gli effetti del Dpcm li vedremo entro 20 giorni”

L'opinione di Massimo Galli sulle misure entrate in vigore dopo la firma del nuovo Dpcm.

Oggi, 6 Novembre 2020, entrano in vigore le norme stabilite dal nuovo Dpcm, firmato dal premier Giuseppe Conte. Il decreto prevede delle misure nazionali e delle misure regionali, a seconda delle aree di rischio in cui sono state inserite le diverse Regioni.

Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha voluto commentare il Dpcm.

Galli sul Covid

“Spero che non sia un provvedimento tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato” ha spiegato Massimo Galli, commentando il nuovo Dpcm. Il professore ha spiegato che gli effetti di questo provvedimento si vedranno entro venti giorni, sperando che non sia troppo tardi per applicare queste regole.

Galli è intervenuto al Forum Sistema Salute in corso a Firenze, spiegando quella che è al sua opinione sulle nuove decisioni del Governo. “Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso” ha spiegato il professore.

“Dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane.

Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale” ha aggiunto il medico, che più di una volta ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole per riuscire a trascorrere un Natale più sereno, che potrebbe essere a rischio.