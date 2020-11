Una cisterna ha preso fuoco sulla Fi-Pi-Li e la superstrada è stata chiusa.

Sulla Fi-Pi-Li è scoppiato un incendio molto grave. Una cisterna con combustibile è andata a fuoco sulla superstrada, nel tratto compreso tra Empoli e San Miniato. La circolazione per il momento è bloccato, con la superstrada chiusa in entrambi i sensi di marcia.

L’incendio di un camion cisterna con all’interno combustibile è scoppiato dopo un incidente stradale tra le uscite di San Miniato e Ponte a Elsa.

Incendio sulla Fi-Pi-Li

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di un distributore di benzina e immediatamente sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale. Stanno andando sulla Fi-Pi-Li anche squadre dai distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce, oltre al mezzo del Comando di Prato e i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Comandi di Firenze e Pisa. “È preso fuoco in Fi-Pi-Li un mezzo, probabilmente un’autocisterna.

L’incendio si è sviluppato ad altezza La Scala, altezza via Erti. Naturalmente la strada è bloccata, vi prego di non imboccarla tra gli svincoli di San Miniato basso e Empoli ovest, in entrambe le direzioni.Inoltre in considerazione del fumo denso che si sta alzando vi invito a tenere le finestre chiuse, nelle zone La Scala, San Miniato basso, Ponte a Elsa, Isola e Roffia” ha scritto su Facebook Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, pubblicando anche le foto dell’incidente.

Il sindaco ha voluto avvertire i cittadini che il fumo che si è alzato dopo l’incendio è davvero molto denso e di conseguenza sarebbe meglio chiudere tutte le finestre in alcune zone vicino al luogo dell’incidente. Il sindaco ha poi fornito un ulteriore aggiornamento, spiegando che non ci sono stati feriti e che le fiamme sono state domate. “Le fiamme sono state domate. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti.

Naturalmente la Fi Pi Li è bloccata, quindi la viabilità ordinaria è molto congestionata. Vi prego di fare molta attenzione. Vi prego anche di tenere, precauzionalmente, le finestre chiuse in zona San Miniato basso, Isola, Roffia, La Scala e Ponte a Elsa” ha scritto su Facebook.