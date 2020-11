Fondatore di Facile.it, Prima Assicurazione e BrumBrum: la carriera di Alberto Genovese è molto ricca.

Alberto Genovese è il fondatore della start-up Facile.it, divenuta nota in tutta Italia per la stipula di polizze assicurative online. La biografia dell’imprenditore, in tal senso, è molto ricca e può fornire ogni dettaglio sulla sua vita prima dell’arresto.

Chi è Alberto Genovese?

Alberto Genovese è nato a Napoli, ma da oltre vent’anni vive a Milano. Si è laureato in Economia e commercio presso l’Università Bocconi. Subito dopo avere ottenuto il titolo inizia a lavorare come consulente alla McKinsey, per poi passare a Bain. L’esperienza è durata un totale di cinque anni. Successivamente ha svolto la stessa mansione, per tre anni, nella società eBay. La sua vera fortuna, come egli ha più volte ammesso, è tuttavia iniziata nel 2008, quando ha iniziato l’attività da imprenditore avendo la prima idea di un comparatore di assicurazioni.

L’idea di creare la start-up Facile.it, con un software capace di confrontare i prezzi delle assicurazioni, nasce proprio nel 2008 insieme ad un amico romano. Questi siti esistevano già all’estero, ma non in Italia. Il progetto diventa realtà nel 2010 e ha un successo enorme.

Nel 2014 Alberto Genovese vende il portale Facile.it per 100 milioni di euro, rimanendo inizialmente socio con una piccola quota.

L’azienda, a seguito dell’arresto, ha voluto precisare che l’imprenditore non ha più alcun ruolo operativo all’interno della società.

Pochi mesi dopo avere abbandonato la sua start-up fonda Prima Assicurazioni assieme a George Ottathycal, una agenzia di assicurazioni online. Nel 2016, invece, nasce BrumBrum, la prima piattaforma per la vendita online di auto usate. Nel 2019 Alberto Genovese viene definito l’imprenditore dell’anno.