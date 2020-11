Su Instagram Martina Luoni, 26enne affetta da cancro, denuncia l'inefficienza della sanità, incapace di seguirla a causa dell'emergenza covid

Martina Luoni, 26enne residente a Milano, da anni lotta contro il cancro, e su Instagram ha deciso di raccontare la sua storia, condividendo le difficoltà per tutte le persone come lei nel farsi seguire constantemente in questo momento di piena emergenza causa covid.

La ragazza denuncia “Il sistema sanitario mi ha abbandonato”.

Cancro e covid, la denuncia di Martina Luoni

Nel 2017 a Martina Luoni era stato diagnosticato il cancro al colon metastatico, e da allora ha fatto notevoli progressi, ma sfortunatamente a causa dell’emergenza covid, la 26enne di Milano è stata abbandonata a se stessa.

Così su Instagram Martina ha deciso di condividere al sua storia, le sue sensazioni, nonché la sua sofferenza pe run sistema sanitario che da marzo non è in grado di seguire persone come lei affette da questo male: “Il sistema sanitario è così tanto in sofferenza che non i può più curare”.

La storia di Martina

“A 23 anni mi hanno diagnosticato un cancro al colon con metastasi al fegato – racconta Martina – Dopo vari interventi e varie chemioterapie ero stata dichiarata guarita, ma a dicembre 2019 i controlli hanno rivelato che la malattia non era scomparsa e aveva ripreso a lavorare”.

A marzo 2020 perà scoppia la pandemia mondiale e con esso il lockdown. “Non ho potuto fare nessuna visita specialistica in compagnia dei miei genitori – aggiunge la giovane nel suo intevento social – Ovviamente si preferiva far entrare solo il paziente ai colloqui, ma in questo modo

si isola ulteriormente i malati”.

Sempre a marzo, la ragazza si rivolge al San Raffaele di Milano per la conservazione ovarica, prima di inizare con la chemioterapia e radioterapia. Sfortunatamente però dall’ospedale fanno sapere che gli ambulatori sono chiusi causa covid.

All’inizio i medici le dissero che il cancro non era operabile, ma dopo i vari cicli di chemio e radio, i medici cambiarono idea, ma purtroppo non si trovò mai la data dell’intervento.

L’appello social

Fedez e Chiara Ferragni sono tra i followers che hanno condiviso la storia di Martina, raggiungendo quita 4 milioni in poche ore. “Grazie alle centinaia di condivisioni si sta muovendo qualcosa” raccontala ragazza nelel sue stories. “Ho ricevuto le chiamate dal sindaco Beppe Sala e si scusa per la situazione“.

“Io parlo per me, ma anche per tutte quelle persone che sono nella mia situazione. La situazione è grave“, denuncia Martina.

” Quando dite ‘è solo un influenza, sono giovane’, dovete pensare ai vostri familiari e alle vostre conoscenze che possono o potranno avere bisogno di cure mediche non solo legate al coronavirus”. In conclusione la ragazza ricorda il dritto universale alla salute: “ Non possiamo spegnere il sistema sanitario a causa della pandemia”.