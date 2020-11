Il fondatore di Facile.it Alberto Genovese si confessa. Da quattro anni è tossicodipendente e vorrebbe disintossicarsi.

Il fondatore di Facile.it Alberto Genovese si confessa. Da quattro anni assume sostanze stupefacenti e vorrebbe disintossicarsi. Una situazione che ha specificato, lo porterebbe a non riconoscere la linea di demarcazione tra ciò che che è legale e ciò che è invece illegale.

Secondo quanto riportato da prime indiscrezioni infatti, l’imprenditore che è stato messo in stato di arresto in seguito all’accusa di sequestro di persona, lesioni, spaccio e violenza sessuale, avrebbe violentato la ragazza per una notte e per circa tutto il giorno dopo.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, Genovese non avrebbe risposto alle domande poste dal giudice pur tuttavia dando delle dichiarazioni che possono essere definite spontanee. In particolare ha parlato della sua condizione da tossicodipendente, che secondo quanto dichiarato dall’imprenditore sarebbe comunque legata alla violenza sessuale perpetrata alla 18enne.

Alberto Genovese: “Sono tossicodipendente”

“Voglio disintossicarmi, perché da 4 anni sono tossicodipendente. Quando mi drogo perdo il controllo e non riconosco il confine tra legale e illegale”, queste le parole del fondatore di Facile.it Alberto Genovese nel corso di una videoconferenza dal carcere di San Vittore. Oltre a ciò il fondatore ha chiesto di poter trascorrere assieme alla compagna e alla madre gli arresti domiciliari, auspicando, inoltre di poter scontare una pena che sia rieducativa e che possa quindi guarirlo.

In ogni caso il gip avrà tempo fino alle 11.30 del 9 novembre per depositare la sua decisione sulla misura cautelare da adottare.

Genovese non lavora più in Facile.it

In seguito all’arresto di Alberto Genovese, Facile.it ha tenuto a precisare in una nota ufficiale che quest’ultimo ha lasciato la società nel 2014 e pertanto non ricopre più alcun ruolo nella società. L’azienda ha poi precisato: “Per rispetto di tutte le persone coinvolte nella vicenda, riteniamo che al momento sia corretto non commentare oltre.

Ancora una volta in merito a informazioni imprecise pubblicate da alcune testate ricordiamo che la proprietà di Facile.it è detenuta oggi dal fondo di investimento EQT e dal fondo Oakley”.