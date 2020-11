Covid, morta infermiera del Cardarelli di Napoli: aveva 57 anni

Un 'infermiera del Cardarelli di Napoli è morta a causa del covid, aveva 57 anni.

Napoli, in queste ore fortemente sotto stress per la pressione del dilagante contagio, piange un’altra infermiera morta a causa del covid. Antonella Patrone, questo il nome della donna, aveva 57 anni e lavorava in prima linea nella lotta alla malattia all’ospedale Cardarelli del capoluogo campano.

Lascia il marito e un figlio di 19 anni con cui risiedeva a Casoria.

Morta infermiera del Cardarelli di Napoli

Quello di Antonella non è purtroppo un caso isolato in Campania dove il numero di morti continua a salire e non sempre riguarda solo persone molto anziane o con particolari patologie pregresse. È il risultato di un sistema sanitario al collasso e della sempre minore capacità degli organi competenti di intervenire con tempismo nei diversi casi di positività riscontrati.

Sempre al Cardarelli è morto nelle scorse ore per coronavirus anche un farmacista di 52 anni, il dottor Pacifico Dubbioso.

I dati della Campania non accennano a fermarsi, malgrado gli interventi spesso drastici del presidente della Regione De Luca. In molti invocano che il territori passi dall’essere considerato a rischio medio basso ad alto, con conseguente inasprimento delle misure restrittive. Nelle ultime 24 ore, 9 novembre, il bilancio parla di 3.210 nuovi positivi (2.710 asintomatici e 410 sintomatici) e ben 18 decessi che portano a più di 150 quelli registrati dall’inizio del mese.

I posti letto in terapia intensiva attualmente occupati sono 191 sui 590 a disposizione. Sono invece 1.949 i posti letto di degenza occupati a fronte dei 3.160 disponibili.