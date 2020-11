Chiara è deceduta lasciando un bimbo di 13 mesi: è una delle più giovani vittime italiane del coronavirus.

Chiara Cringolo era una ragazza di 21 anni, una giovane mamma che lascia questo mondo prematuramente, a causa di alcune complicazioni dovute al Covid. La notizia è stata data dal sindaco di Romano Canavese, a non molta distanza da Ivrea, in Piemonte, dove la 21enne abitava.

Chiara è una delle vittime più giovani di coronavirus nel nostro paese. Il dottor Oscar Ferrino, primo cittadino di Romano Canavese, ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui ha detto: “La notizia ci ha lasciato attoniti e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino”. Ha poi continuato: “Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione”.

Giovane mamma deceduta per Covid

Chiara Cringolo, una ragazza di soli 21 anni, mamma di un bimbo di 13 mesi, è deceduta a causa del Covid-19. Chiara è una delle più giovani vittime italiane del coronavirus. Il virus aveva provocato alla giovanissima una polmonite bilaterale. La patologia le è stata diagnosticata lo scorso 21 ottobre presso l’ospedale di Ivrea. Chiara accusava sintomi influenzali quali tosse.

In terapia intensiva alle Molinette

Chiara Cringolo si trovava in terapia intensiva presso l’ospedale Le Molinette a Torino.

In apparenza, la 21enne sembrava stesse migliorando. Purtroppo, lo scorso 6 novembre il suo quadro clinico è precipitato irrimediabilmente, fino a portarla al decesso. Nessuno avrebbe immaginato una simile fine per una ragazza ancora nel fiore degli anni. A Romano Canavese risultano esserci almeno 30 positivi al Covid-19.