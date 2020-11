Tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno indossare le mascherine anche al banco: è quanto previsto da una circolare del Ministero.

Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione Marco Bruschi ha diffuso una circolare in cui specifica che tutti gli studenti con più di sei anni dovranno indossare le mascherine anche quando sono al banco e distanziati: chi a scuola farà il tempo pieno dovrà poi sostituirla a metà giornata per garantirne l’efficienza.

Mascherine a scuola anche al banco

Nel documento inviato ai presidi si legge che a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque durante la permanenza nei locali scolastici. Dunque anche dagli alunni quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai protocolli. Le uniche deroghe concesse sono per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Per bere, mangiare e fare merenda sarà naturalmente possibile abbassare il dispositivo di protezione. Un’altra occasione in cui si potrà togliere è mentre si suonano gli strumenti musicali o si canta, limitatamente alle lezioni singole. Per quanto riguarda invece l’attività di educazione fisica interverrà a breve una specifica nota contenente le norme da adottare.

Inoltre per le classi in cui è previsto il tempo pieno sarà necessario sostituire la mascherina chirurgica a a metà giornata.

Per questo il commissario per l’emergenza Arcuri sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture. Oltre a queste possono comunque essere utilizzate anche mascherine monouso o lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato che forniscano una adeguata barriera garantendo confort e respirabilità.