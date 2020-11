Secondo le previsioni meteo per il 10 novembre 2020, l'anticiclone presente sulla penisola porterà sole e un clima mite, nonostante la nebbia.

Prosegue la presenza di un anticiclone sull’Italia, lo affermano le previsioni meteo del 10 novembre 2020. Sarà una giornata di sole, anche se in alcune zone della penisola non è esclusa la presenza di nuvole e anche banchi di nebbia.

Un autunno fortunatamente mite, con un quadro meteorologico decisamente stabile.

Meteo del 10 novembre 2020

Per quanto riguarda, nello specifico, martedì 10 novembre 2020, le previsioni parlano di nebbie e nuvole in mattinata al Centro-Nord, in Sardegna, al Sud e anche in Calabria. Nuvoloso anche nel corso della giornata nelle regioni settentrionali, al Centro in Toscana e Lazio. Un anticiclone sull’Italia garantirà bel tempo su alcune Regioni, soprattutto quelle meridionali, ma anche al Nord la presenza di sole e clima mite allevieranno il peso del lockdown imposto agli italiani.

Nessuna precipitazione in vista, nonostante il cielo sarà più coperto in Sardegna e localmente sull’alta Toscana, in Puglia le nuvole copriranno il sole soltanto la mattina.

Anticiclone sull’Italia

L’anticiclone che sta regalando bel tempo è arrivato nel weekend del 7 e 8 novembre 2020, anche se a partire dal 15 le previsioni meteo potrebbero svoltare. Si prevede infatti la possibilità dell’arrivo di una massa d’aria gelida, dalla Russia ma con origine polare, che raffredderebbe l’Europa centro-orientale e poi l’Italia.

Il meteo per mercoledì 11

A partire da mercoledì 11 novembre 2020, l’invecchiamento dell’alta pressione, assieme all’aumento dell’umidità nell’aria, favoriranno un’abbondanza di nebbie e nubi basse. Il fenomeno avrà luogo prevalentemente sulla Val Padana e lungo i litorali, rischio di qualche debole pioggia sul Levante ligure e sulle coste più settentrionali della Toscana. Prosegue il favore dell’alta pressione sul resto dell’Italia, con condizioni meteo stabili e un clima molto mite per la stagione.