I soccorritori hanno trovato la vittima incosciente: tutto sarebbe iniziato da un litigio.

Un uomo di 52 anni è stato aggredito dalla sua compagna con una pesante mela di cristallo al culmine di un litigio. L’episodio si è verificato a Bancali (Sassari) lo scorso 8 novembre. All’arrivo dei soccorsi, la vittima è stata trovato priva di sensi in un lago di sangue.

Apparentemente non mostrava segni di vita. L’uomo si chiama Lorenzo Giuseppe Piras. La donna, Gavina Demartis, è stata trovata sotto shock accanto al suo compagno incosciente. La presunta responsabile dell’aggressione ha tentato di spiegare ai soccorritori cosa fosse accaduto. Intanto, il signor Piras è andato in arresto respiratorio, continuando a perdere sangue dal capo.

Sassari, aggredito con una mela di cristallo

Giuseppe Piras, residente a Bancali, in provincia di Sassari, sarebbe stato colpito con una mela di cristallo dalla sua compagna, Gavina Demartis.

L’aggressione sarebbe scaturita al culmine di un litigio. I soccorritori, giunti sul luogo dopo l’allarme lanciato proprio da Demartis, hanno tentato prima di rianimare il signor Piras, ma in seguito si sono visti costretti a trasportarlo in ambulanza al pronto soccorso di viale Italia.

L’intervento della polizia

L’aggressione si è consumata tra le mura dell’abitazione in cui vivono Giuseppe Piras e la sua compagna Gavina Demartis.

Giunti sul posto anche gli agenti di polizia, assieme alla squadra volante, al fine di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Alla fine, la donna ha confessato di aver utilizzato il soprammobile come oggetto contundente ai danni del compagno. Attualmente, il signor Piras si trova ricoverato in ospedale. Sembra che le sue condizioni stiano migliorando, ma per ora si trova ancora in prognosi riservata.