Abusa delle dipendenti: arrestato proprietario di un bar

Arrestato il proprietario di un bar di Caltanissetta che abusava delle proprie dipendenti.

Un uomo di 49 anni, proprietario di un bar a San Cataldo, Caltanissetta, in Sicilia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale in quanto pare che sfruttasse il suo ruolo per commettere violenze e abusi sessuali nei confronti delle sue dipendenti.

Abusa delle dipendenti del bar: arrestato

Il titolare del bar è al momento agli arresti domiciliare come notificatogli da un’ordinanza cautelare. L’accusa è quella molto grave di abusi che, si apprende da fonti locali, sarebbero stati reiterati e prolungati per la durata di 3 anni. Sembra inoltre che alcune dipendenti minorenni siano stati costrette dall’uomo a subire degli atti sessuali contro la loro volontà.

Una storia da tempo nota nel paese siciliano, da quando per l’esattezza il fidanzato di una delle ragazze coinvolte aveva denunciato il 49enne. Da quel momento sono scattate le indagine, che hanno poi condotto all’arresto.

La ragazza in questione era stata vittima di palpeggiamenti e apprezzamenti fisici, oltre ed essere stata condotta contro la sua volontà nell’abitazione dell’uomo dove era stata costretta a consumare con lui un rapporto sessuale.

Una situazione che l’aveva spaventata molto e che a lungo aveva tenuto per se. Solo diverso tempo, alla notizia di un’altra giovane a cui il proprietario del bar aveva riservato lo stesso destino, aveva trovato il coraggio di parlarne con il proprio compagno e di denunciare il barista. Le indagini dei Carabinieri di San Cataldo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno permesso di individuare anche altri episodi di violenza posti in essere dall’uomo nei confronti delle sue dipendenti.