Arriva una nuova ordinanza a Somma Vesuviana per prevenire i contagi da Coronavirus. Ad aggiornare i cittadini sulle misure prese il sindaco Di Sarno.

Si aggrava la situazione nel napoletano, tanto che il sindaco di Somma Vesuviana, in serata ha firmato una nuova ordinanza per porre nuove misure restrittive, nella speranza di limitare i contagi.

Nuova ordinanza del sindaco di Somma Vesuviana

Prosegue l’avanzare della secondata ondata di Coronavirus anche nella regione Campania, che nella giornata di oggi, 10 Novembre, ha fatto registrare 2.716 casi di nuovi positivi, 18 decessi e 790 guarigioni/dimissioni.

Numeri che, anche a causa della difficile situazione a livello sanitario, per via delle strutture ospedaliere in affanno, hanno fatto si che anche i primi ciittadini di diverse città prendessero provvedimenti mirati.

Come è successo a Somma Vesuviana, dove il sindaco, Salvatore Di Sarno, ha deciso nella serata di oggi, di emanare una nuova ordinanza.

I nuovi provvedimenti

La nuova ordinanza sarà in vigore a partire dalla giornata del 10 Novembre, sino al 29 del corrente mese, e come specificato nel documento, le misure potranno essere prorogate in base all’andamento epidemiologico.

L’ordinanza prevede una serie di misure che il primo cittadino ha tenuto ad esporre in prima persona ai propri concittadini: -“Pochi minuti fa ho firmato l’ordinanza che prevede sull’intero territorio di Somma Vesuviana:

chiusura dalle ore 20 e fino alle ore 5 del mattino del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio, fatta eccezione per le “casette dell’acqua”, i distributori presenti presso le farmacie e parafarmacie nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari.

del mattino del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio, fatta eccezione per le “casette dell’acqua”, i distributori presenti presso le farmacie e parafarmacie nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari. L’ordinanza stabilisce l’obbligo per tutti gli esercenti di sanificare i propri locali esponendo con cadenza settimanale all’esterno dell’attività , in modo ben visibile, la documentazione attestante l’avvenuta sanificazione ed i prodotti utilizzati.

, in modo ben visibile, la documentazione attestante l’avvenuta sanificazione ed i prodotti utilizzati. Inoltre per tutte le piccole e medie strutture di vendita, è fatto obbligo di esporre all’esterno dell’esercizio, un cartello indicante il numero massimo di avventori che possono trovarsi contemporaneamente all’interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento fisico secondo le normative vigenti.

è fatto all’esterno dell’esercizio, che possono trovarsi contemporaneamente all’interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento fisico secondo le normative vigenti. Per gli esercizi commerciali che utilizzano carrelli per la spesa, igienizzare gli stessi, nonché le postazioni cassa almeno due volte al giorno.

Tutti gli esercenti dovranno effettuare pulizie con prodotti igienizzanti almeno una volta al giorno.

con prodotti igienizzanti almeno Ai bar non è consentito il servizio ai tavoli nei giorni prefestivi e festivi.

non è consentito il servizio ai tavoli nei giorni prefestivi e festivi. Gli amministratori di condominio dovranno provvedere, con cadenza mensile, alla sanificazione , degli spazi ad uso comune, ed esporre in modo ben visibile all’ingresso, la documentazione attestante l’avvenuta sanificazione degli stessi ed i prodotti utilizzati.

dovranno provvedere, con cadenza mensile, alla , degli spazi ad uso comune, ed esporre in modo ben visibile all’ingresso, la documentazione attestante l’avvenuta sanificazione degli stessi ed i prodotti utilizzati. Resteranno chiusi fino al 29 Novembre : scuole di ogni ordine e grado, il mercato settimanale, Piazza Europa, Biblioteca Comunale, Cimitero Comunale, salvo apertura per operazioni indifferibili e urgenti. Resteranno chiusi i Circoli Ludici e ricreativi.

: scuole di ogni ordine e grado, il mercato settimanale, Piazza Europa, Biblioteca Comunale, Cimitero Comunale, salvo apertura per operazioni indifferibili e urgenti. Resteranno chiusi i Circoli Ludici e ricreativi. Permane il divieto di qualsiasi forma di aggregazione anche all’aperto, di riunioni al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse, le stesse sono limitate solo a familiari congiunti”

Il sindaco ha voluto informare i propri concittadini sulla situazione dei nuovi positivi, presenti sul territorio comunale di Somma Vesuviana: -“Trovo corretto informare costantemente la popolazione – ha concluso Di Sarno – sulla situazione attuale che è di 55 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 753 positivi attuali, più di 1000 in totale dall’inizio della pandemia.

Oggi però abbiamo anche altri 34 guariti mentre le persone in sorveglianza sanitaria sono 234. Ricordo il divieto assoluto di aggregazione all’aria aperta e l’obbligo di indossare le mascherine”.