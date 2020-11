Covid, ancora dieci giorni per sapere se avremo un lockdown nazionale

La presidente della Società italiana di anestesia Flavia Petrini ha spiegato quanto ci vorrà per capire se sarà necessario un lockdown nazionale.

Intervistata da diverse testate, la presidente della Società italiana di anestesia Flavia Petrini la sua opinione in merito alla necessita di un lockdown nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria: “Credo che siamo ancora in tempo per evitare la chiusura di tutto il Paese, rispettando le norme“.

Secondo gli esperti infatti, saranno necessari i prossimi dieci giorni per capire se le misure regionalizzate attuate finora dal governo sono state realmente efficaci nel contrastare la seconda ondata della pandemia.