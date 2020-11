Strage di Carignano: gravissime le condizioni dell'unica sopravvissuta alla tragedia.

La piccola bimba di soli due anni, unica sopravvissuta alla strage di Carignano, versa in condizioni gravissime e presenta danni cerebrali irreversibili.

Le condizioni della bambina

Sono gravissime le condizioni della piccola sopravvissuta alla strage di Carignano: la bambina è stata ricoverata in rianimazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trova tuttora in condizioni definite dai medici ‘disperate’.

Per la madre Barbara Gargano, 39 anni e Alessandro, il fratello gemello, non c’è stato niente da fare.

La strage di Carignano

La tragedia è avvenuta all’alba del 9 novembre, in una villetta di famiglia a Carignano (Torino). Prima di sparare nel sonno a tutta la famiglia, tra cui anche il cane, Alberto Accastello ha telefonato a suo fratello affermando: “tra poco non ci sarò più”. Dopo aver atto fuoco contro l’intera famiglia, ha rivolto l’arma contro se stesso.

I soccorsi, allertati insieme ai carabinieri dai vicini, non hanno potuto fare niente per Barbara, così come per l’uomo, deceduto qualche istante dopo l’arrivo dei soccorritori. Per il piccolo Alessandro, invece, la fine è arrivata in ospedale. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri è emerso che la moglie aveva intenzione di chiedere la separazione. Accastello, operaio, ha sparato con un’arma legalmente detenuta, una pistola calibro 22.

“Io conoscevo lui e non ci aspettavamo assolutamente una tragedia del genere.

Era uno che lavorava, niente da segnalare. Adesso dobbiamo occuparci delle famiglie coinvolte e sperare che riescano a superare questa tragedia che ha scosso tutta la comunità del nostro paese” racconta il sindaco di Carignano Giorgio Albertino.

“Ho ancora in testa gli occhi del piccolo Ale i bambini venivano a giocare ogni giorno con mia nipote. Barbara li portava qui ed erano qui anche ieri sera. Poveri bambini”: queste le parole di un’anziana vicina di casa della famiglia.