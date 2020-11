Vaccino antinfluenzale esaurito anche a Bergamo, dopo il primo stock risulta in ritardo la fornitura del secondo. Attesa per 400 dosi.

Vaccino antinfluenzale esaurito anche a Bergamo, erano cento le dosi a testa ricevute dai medici durante il primo mese di campagna. Dal 16 novembre 2020 sarebbero dovute iniziare ad arrivare le altre 400, invece sembra ci siano dei ritardi legati a problemi in dogana, secondo quanto affermato dall’Ats.

Vaccino antinfluenzale esaurito a Bergamo

Frigoriferi vuoti a Bergamo, la profilassi antinfluenzale è ferma e non si sa quando riprenderà. “Qui rischiamo di fare la fine dei fornai della peste del Manzoni: mancava la farina per fare il pane, e la gente assaliva i forni”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, Guido Marinoni.

In alcuni casi, ai medici di famiglia sono addirittura arrivate meno di 100 dosi nel primo stock, con quattro invii, ora i pazienti fanno pressing per una campagna vaccinale che è completamente ferma.

Perché il vaccino è introvabile

Ma come mai il vaccino antinfluenzale è già praticamente esaurito in Lombardia? Secondo Luca Foresti, CEO del Centro Medico Santagostino, sono le singole Regioni ad acquistarne dosi e per alcune ci sono stati dei problemi.

La giunta Fontana ha dovuto ritirarne alcuni stock per via del prezzo troppo basso, una volta rialzati erano già esauriti presso le case farmaceutiche. Per questo motivo è partito l’acquisto dall’estero ma l’Agenzia Italiana del Farmaco non ne ha approvato l’arrivo in Italia, così in Lombardia ci sono 2 milioni di dosi per 10 milioni di cittadini e tutte per il Sistema Sanitario Nazionale, nulla invece per i privati.