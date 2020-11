Il cane di una famiglia contagiata dal coronavirus è risultato positivo al tampone: è il primo caso nel nostro paese.

Giunge da Bitonto, in provincia di Bari, il primo caso in Italia di cane risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un barboncino che vive in casa con quattro persone infettate e sintomatiche che hanno trasmesso l’infezione anche all’animale.

Secondo i medici la sua carica virale è talmente bassa da non essere contagioso.

Cane positivo al coronavirus

A fare il tampone al cane è stato il professore ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari Nicola Decaro. Fin dall’inizio della pandemia l’esperto ha effettuato studi e ricerche sugli animali domestici dei soggetti che avevano contratto l’infezione, imbattendosi finora soltanto in cani e gatti positivi al test sierologico.

Vale a dire che erano stati contagiati in passato dai loro padroni e che avevano sviluppato gli anticorpi.

Quello di Bitonto è invece il primo caso di animale che risulta positivo al tampone. Decaro, che ne ha effettuati una quindicina sul barboncino tutti con lo stesso esito, ha spiegato che il titolo virale del cane è talmente basso che non lo rende in grado di infettare. Analizzando il suo materiale biologico ha infatti notato che il virus è presente in quantità modeste tali da scongiurare un contagio.

Per questo il medico ha invitato a non allarmarsi e trattare gli animali esattamente come se fossero altre persone. “Quindi, anche a tutela della salute dei nostri animali, è opportuno affidarli agli amici o parenti non positivi che possano prendersene cura, se possibile“, ha aggiunto. Ha infine spiegato che in tutto il mondo ci saranno una ventina di animali positivi documentati.