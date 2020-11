A Napoli sono state trovate due bombole di ossigeno in un bidone della spazzatura. Tanta rabbia fra i cittadini.

Una fotografia scattata in via Salvator Rosa, nel centro di Napoli, mostra due bombole di ossigeno abbandonate vicino ai bidoni dell’immondizia. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato tanta rabbia nei cittadini, dal momento che le bombole di ossigeno, così necessarie per i malati Covid, sono pressoché introvabili in tutta la Campania.

Trovate bombole d’ossigeno nell’immondizia

Anche in un periodo storico “normale”, si proverebbe rabbia guardando la fotografia che ritrae le bombole di ossigeno abbandonate vicino ai cassonetti dell’immondizia, dato che l’ossigeno gassoso viene utilizzato come terapia salvavita per coloro che soffrono di patologie respiratorie croniche.

E proprio in questi tempi di pandemia una immagine del genere fa ancora più male: da settimane, farmacisti, medici e amministratori locali stanno diramando appelli perché l’ossigeno, o meglio i contenitori, le bombole, sono pressoché introvabili in tutta la Campania, poiché la richiesta è aumentata esponenzialmente a causa del Coronavirus; l’ossigeno viene infatti dato anche ai positivi che abbiano sviluppato i problemi respiratori causati dalla Covid-19.

“Il vero virus è la cattiveria umana”

La foto in questione ha iniziato a circolare sui social, divenendo virale. Queste le parole che compaiono nella didascalia della foto, che è stata pubblicata nel gruppo Infrascata-Via Salvator Rosa, dove vengono raccolte foto, denunce, lamentele delle persone che abitano la zona: “Via Salvator Rosa, accanto ai rifiuti due bombole d’ossigeno abbandonate dopo i tanti appelli di questi giorni è un reato compiere questo gesto. Il vero virus è la cattiveria umana, che Dio abbia pietà di noi”.

La forte carenza di ossigeno, inoltre, ha spinto persone senza scrupoli a lucrare sull’emergenza. Come hanno riferito qualche giorno fa il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borelli e il conduttore Gianni Simioli, sul web sono circolati annunci di persone che offrono bombole di ossigeno, ovviamente senza alcun titolo.