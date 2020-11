Climber morto in Sardegna precipitando vicino alla Pedra Longa, guglia calcarea alta 128 metri. Hannes Hofer aveva solo 27 anni.

Climber morto in Sardegna, Hannes Hofer è precipitato da 20 metri di altezza, poco distante dalla Pedra Longa, guglia calcarea di 128 metri che si affaccia su Santa Maria Navarrese e sulle acque del Mar Tirreno. Il ragazzo di Bressanone, Trentino Alto Adige, aveva solo 27 anni e una grande passione per l’alpinismo.

Nonostante fosse molto preparato, il climber Hannes Hofer ha perso la vita in un incidente, intorno alle 13 dell’11 novembre 2020. L’allarme è stato dato dal suo compagno di cordata, Josef Hilpold, attraverso il suo telefono cellulare al numero del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’elisoccorso giunto sul posto da Cagliari non è bastato, il violento impatto del giovane contro una roccia gli è costato la vita.

La famiglia Hofer vive a Tils, frazione di Bressanone, e purtroppo è il secondo lutto che vive. Nel 2016 infatti è deceduta Helene, sorella maggiore di Hannes, precipitando per 300 metri dalla Torre Santner nel massiccio dello Sciliar, sulle Dolomiti dell’Alto Adige. Con lei, ai tempi 27enne, è morto anche il compagno di cordata Andreas Kopfsguter, di 25 anni, entrambi alpinisti esperti e non alle prime armi.

Hannes, un climber appassionato

Hannes Hofer era istruttore di arrampicata sportiva all’Alpeverein Südtirol, oltre che navigato climber con all’attivo molti itinerari di Dolomiti e Ortles.

Aveva già arrampicato in Sardegna, scalando l’Aguglia su Cala Goloritzè e il Golfo di Orosei, si era recato anche in Giordania e sul granito El Capitan in California.

“Hannes era una forza della natura. L’ho conosciuto sulle pareti di Paklenica, a pochi chilometri da Zara, quando ha partecipato a una maratona di arrampicata”, racconta l’alpinista e speleologa Sunica Hraanec, “Alla fine, nonostante la stanchezza, ci ha accompagnato nella difficile grotta di Mamet.

Non riesco a immaginare il dolore dei suoi genitori”.