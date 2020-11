Una donna di 97 anni positiva al Coronavirus da giorni è isolata in casa con il marito di 100. Nessuno tuttavia potrebbe assisterli.

Succede a Taranto. Una coppia anziana moglie e marito da giorni sono chiusi in casa senza che nessuno possa assisterli. Stando a quanto emerge dal quotidiano La Repubblica, la moglie di 97 anni è risultata positiva al Coronavirus, mentre il marito che ha compiuto 100 anni è negativo.

i due che avrebbero tre badanti che si occupano di loro da giorni non avrebbero sostegno perché una delle loro badanti sarebbe risultata positiva al Coronavirus, mentre le altre due si troverebbero in isolamento. Non solo. La coppia avrebbe problemi sia motori che alla vista. Nel frattempo sia l’ASL che il comune di Taranto starebbero pensando ad una soluzione per evitare di lasciare ancora soli i due anziani. Nelle prossime ore potrebbe intervenire un’azienda privata.

Taranto, 97enne positiva senza assistenza

Sarebbe da giorni senza assistenza una donna di 97 anni risultata positiva al Coronavirus insieme al marito di 100 anni. La donna starebbe bene e sarebbe asintomatica. Inoltre i due potrebbero contare sul supporto di tre badanti. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, una di loro è stata contagiata dal Coronavirus, mentre le altre due sarebbero in isolamento. L’assessore Gabriella Ficocelli ha fatto sapere a questo proposito: “Non possiamo mandare un nostro operatore per questo abbiamo cercato di trovare una soluzione condivisa con l’Asl.

Per ora stiamo garantendo i pasti caldi a nostro carico e il monitoraggio telefonico. Ora un’azienda privata si è offerta di fornire loro assistenza e speriamo che la situazione si sia definitivamente sbloccata”.

Il direttore generale Stefano Rossi invece ha dichiarato:”Per fortuna non hanno necessità di ricovero. L’assistenza spetta quindi ai Servizi sociali comunali che hanno preso in carico la questione”.