Il conducente di un furgone è rimasto ferito dopo essersi scontrato con un tir: l'incidente ha avuto luogo nei pressi di Brandizzo.

Paura sull’autostrada A4, dove nella mattinata di venerdì 13 novembre 2020 si è verificato un incidente stradale tra Brandizzo e Volpiano che ha coinvolto un tir e un furgone. Il conducente di quest’ultimo mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Incidente a Brandizzo

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 10 prima dell’uscita di Chivasso in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare e il furgone coinvolto è andato completamente distrutto. I vetri del parabrezza sono andati in frantumi e tutta la parte anteriore è disintegrata. Non è ancora chiaro se si sia trattato di uno scontro frontale o meno.

Immediata la chiamata al sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno atteso che le squadre dei Vigili del Fuoco Torino Sutra estraessero dalle lamiere l’uomo ala guida del furgone, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Constatate le sue ferite, lo hanno medicato sul posto per poi trasportarlo in ospedale. Non è noto al momento il suo stato di salute.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per consentire soccorsi e operazioni hanno isolato il tratto di strada interessato chiudendolo al traffico e causando inevitabilmente rallentamenti. In prossimità del sinistro si è infatti creata una coda di veicoli per circa tre chilometri.