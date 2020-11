La Campania è zona rossa: i negozi e le attività che rimarranno aperte.

La Campania è zona rossa e da domenica 15 novembre entrerà di fatto in un nuovo lockdown, secondo quelle che sono le misure previste per i territori ad alto rischio. Molte attività, per effetto del dpcm, saranno costrette a chiudere, ma ci sono delle eccezioni rivolte a specifiche categorie di negozi che potranno comunque continuare a tenere alzata la saracinesca.

Campania zona rossa: i negozi aperti

Negli allegati 23 e 24 del dpcm si legge che sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio fatta eccezione per quelle che vendono generi alimentati e di prima necessità. La misura si estende anche a tutti i negozi di questo tipo operanti all’interno dei centri commerciali, dove però tutti gli altri esercizi dovranno rispettare la serrata.

Chiusi i mercati, tratte i banchi dediti alla vendita di generi alimentari, e naturalmente aperte farmacie e parafarmacie così come tabaccai, librerie ed edicole. Chiusi i centri estetici, mentre aperti resteranno i parrucchieri.

Per quanto riguarda bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, il dpcm prevede che dovranno rimanere chiusi 7 giorni su 7, con l’attività d’asporto che sarà consentita fino alle 22, orario d’inizio del coprifuoco serale. Per quanto riguarda invece la consegna a domicilio non vengono posto limiti ai singoli imprenditori del settore.

Resta inoltre il vincolo per i cittadini di non poter consumare cibo e bevande nelle vicinanze di bar e ristornati. A restare aperti saranno infine i negozi rivolti ai servizi alla persona quali lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, tintorie.