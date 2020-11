Tutti i familiari di Chiara Cringolo, la ragazza di 21 anni morta di Covid sono risultati positivi. Hanno assistito quindi al funerale via webcam.

Funerale interamente via webcam quello di Chiara Cringolo la ragazza di 21 anni madre di un bimbo e deceduta a causa del Coronavirus. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, tutti i familiari della ragazza non avrebbero potuto assistere personalmente al funerale in quanto sono risultati positivi al Coronavirus.

Nonostante tutto anche se da casa i familiari erano presenti anche solo per fare un saluto almeno virtuale alla giovanissima Chiara la cui vita è stata stroncata troppo presto a causa di una pandemia che sta mietendo vittime ovunque nel mondo.

Al funerale tuttavia erano presenti il sindaco Oscarino Ferrero oltre che la sorella maggiore di Chiara Simona. Quest’ultima sarebbe anche l’unica a non essere risultata positiva in quanto non avrebbe avuto contatti con la sorella prima che venisse ricoverata.

Ad ogni modo ai familiari di Chiara potrebbe essere data un’ulteriore possibilità di salutare fisicamente Chiara in occasione di una messa di suffragio che potrebbe essere celebrata una volta i familiari risultino guariti.

Chiara Cringolo, funerale via webcam

