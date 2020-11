Regione Campania ha reso noto il bilancio dei nuovi casi di coronavirus registratisi sabato 14 novembre 2020.

Gli amministratori locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus in Campania aggiornato a sabato 14 novembre 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 3.351 casi positivi, 27 decessi e 1.298 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus in Campania: bilancio del 14 novembre 2020

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 107.416, quello delle vittime a 994 e quello dei guariti/dimessi a 21.176. Quanto invece agli attualmente infetti essi sono 85.246, ovvero 2.026 in più del giorno prima. La maggior parte di essi, pari a 82.982, si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 2.080 sono ricoverati mentre 184 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

I ricoveri in degenza ordinaria sono diminuiti di 73 unità mentre la cifra dei pazienti intubati è aumentata di 1.

Questi invece i numeri dei posti totali disponibili (sia occupati che non) negli ospedali: 656 in terapia intensiva e 3.160 nei reparti ordinari. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 1.242.244 di cui 20.662 nella giornata attuale.

Le diagnosi positive sono quindi pari al 16,2% delle analisi svolte.

Numeri che hanno spinto il governo a dichiarare la regione zona rossa a partire da domenica 15 novembre. Ciò vorrà dire che bar, ristoranti, e negozi ritenuti non essenziali dovranno chiudere e che si potrà uscire di casa soltanto per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado. Rimarranno aperti supermercati, farmacie e parrucchieri.